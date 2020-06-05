HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'ndan küstah tehdit: ABD'deki olaylardan korkun, yeni Gezi'yi bekleyin
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "ABD'deki olaylardan korkun. Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin" dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Gezi tehditleri savurmaya başladı. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM’de skandal açıklamalarda bulundu.
ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolar üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunarak tehditler savuran Piroğlu, halkı açık açık sokağa davet etti. Piroğlu, "ABD'deki olaylardan korkun. Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin" dedi.
AK Parti'den tepki
Bu hain ifadeler sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li isme sert tepki gösterdi. Muş, "Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur." ifadelerini kullandı.