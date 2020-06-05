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Siyaset

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'ndan küstah tehdit: ABD'deki olaylardan korkun, yeni Gezi'yi bekleyin

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "ABD'deki olaylardan korkun. Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 08:32:00 -

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Gezi tehditleri savurmaya başladı. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM’de skandal açıklamalarda bulundu.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolar üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunarak tehditler savuran Piroğlu, halkı açık açık sokağa davet etti. Piroğlu, "ABD'deki olaylardan korkun. Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin" dedi.

AK Parti'den tepki

Bu hain ifadeler sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li isme sert tepki gösterdi. Muş, "Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mecliste terörist istemiyoruz

Bunlara insanlar oy verdi diye meclisi provoke hakkıdamı verdi. Bunların yeri Meclis değil hapis
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Kanarya

hdp liler ile chp liler maskelerini bile takmayı bilmiyor mikrop saçıyor meclisi kirletiyorlar onların kafası gezi zekalı ve teröristliğe çalışıyor maske lüks kalır bilmiyorlar yobaz teröristler
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