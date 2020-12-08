HDP, İstanbul İl Başkanlığı'nda 'böcek var' deyip Emniyet ve MİT'i hedef aldı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda çok sayıda “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazının bulduğunu ve dinleme cihazlarının, il binalarına yapılan baskınlarda, polis ve MİT çalışanları tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyleyerek Emniyet ve MİT'i hedef aldı.

HDP'den 'böcek yerleştirildi' iddiası

HDP İl Örgütü, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un katılımı ile basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Oluç, suç aletleri olarak tanımladığı dinleme cihazlarının eşbaşkanların, kadın ve gençlik çalışma odaları ile toplantı odalarında bulunduğunu, esas olarak da priz ve lambalara yerleştirildiğini iddia etti.

Oluç, “İl binalarımıza hukuksuz bir şekilde baskınlar yapılıyor. Emniyet güçleri yanlarında il yöneticilerimizin veya muhtarın ya da avukatların bulunmadığı bir şekilde il binalarımıza girip uzun saatler arama yapıyorlar. O arama sırasında bu suç aletlerini yerleştiriyorlar. Sadece İstanbul binasında değil. Bunlar dinleme cihazı ancak başka şeyler de yerleştiriliyor. Diyarbakır il binamıza başka şeylerin yerleştiğini de gördük, hukuki işlemleri başlattık” dedi.

Emniyet ve MİT'i hedef aldı

'Böcek' iddiası ile devleti hedef alan Oluç, “Bunları kim yerleştiriyor olabilir? Türkiye’de bu kadar profesyonel çalışma yapacak iki kurum var; biri İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan Emniyet ve bir diğeri de MİT’tir. Bu iki istihbarat ve bakanlık dışında profesyonel çalışmayı yapacak başka kurum yoktur. Biz de zaten önümüzdeki günlerde yapacağımız suç duyurusunu esas olarak bu kurumlara yapacağız” diye konuştu.

“HDP şeffaf siyaset yapıyor”

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin şeffaf siyaset yaptığını söyleyen Grup Başkanvekili, “Bizim ne konuştuğumuzu merak ediyorsanız bırakın konuşalım. İl binamızda ne konuşuyorsak, sokakta da, esnaf ziyaretinde de, basın açıklamasında da Meclis’te de, Genel Kurul’da da, mitingde de bunları konuşuyoruz. Bizim sizin gibi sakladığımız, gizlediğimiz karanlık ilişkilerimiz yok. HDP açık ve şeffaf şekilde, demokratik alanda siyaset yapar. Eğer konuştuklarımızı merak ediyorsanız, böyle şeylerle öğrenmeye çalışmayın. Bizim gizlemeye çalıştığımız herhangi bir suçumuz, sizin gibi gizlemeye çalıştığımız kirli ortaklığımız yok.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal muhalefetin engellenmek istendiğini vurgulayan Oluç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çağrımız şudur; demokrat ve vicdan sahibi olan herkese demokrasi ve eşitlik için adalet için mücadele eten tüm kişi ve kurumlar; bu tür hukuksuzluklar ve suçlar karşısında sessiz kalmayın. Nasıl dinleniyor ve izleniyorsanız bunu teşhir edin. İktidar ancak bu korku imparatorluğunu yaşatabildiği ölçüde iktidarını sürdürebiliyor. Bu korku imparatorluğu yıkıldıkça, bu tür işler ortaya döküldükçe, muhalefetlerini her yerde, çalıştıkları ortamlarda, siyasi parti mekanlarında her yerde muhalefetlerini özgürce, korkmadan dile getirdikleri zaman bu tür suç aletlerinin hiçbir etkisi olmaz.”