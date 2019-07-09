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HDP-İP ittifakında çatlak! Akşener HDP oylarını yok saydı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın "Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz" sözlerine tepki göstererek,"HDP seçmeni bize oy verdiyse, HDP'ye kim oy attı" diyerek Kürt oylarını görmezden gelen Akşener "Başarımızın başkalarına ciro edilmesine izin vermeyiz" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:06
HDP-İP ittifakında çatlak! Akşener HDP oylarını yok saydı

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde birçok şehirde HDP ve İYİ Parti kendi adaylarını göstermeyip ortak adaylara destek vermişlerdi.

Millet İttifakının altında örtülü ittifak yapan İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilim ise seçimler bittikten sonra iyice gün yüzüne çıktı... HDP'lilerden İYİ Parti'ye gelen çıkışların ardından İyi Parti iyice köşeye sıkıştı. HDP, "Bizim oylarımızla seçildiniz" sözleri ile ittifak itirafı yaparken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu ittifakı yokmuş gibi göstermek için HDP'yi hedef aldı.

"HDP ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla o koltuklarda oturuyorsunuz"

Akşener, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz şimdi buna?" sözlerine yanıt verdi. 

Akşener HDP oylarını yok saydı

Meral Akşener, "HDP Grup Başkanvekili'nin hesabı da Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Madem HDP seçmeni bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi? Bizim bu matematik hesaplarından beynimiz yandığı için bir demokrasi mücadelesi verdik ve bir parti kurduk. Siyasette tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın başkalarına ciro edilmesine müsaade etmeyiz" diyerek HDP ittifakını gizlemeye çalıştı. Ancak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde HDP'nin aday göstermediği ve bu nedenle HDP'ye oy atılmadığını, HDP oylarının da İyi Parti'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı adaylarına gittiğini görmezden geldi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener
  4. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan

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