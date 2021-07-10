HDP ile ortak miting yapan CHP Kandil'e selam çaktı!

CHP İzmir İl Başkanlığı, kapatma davası süreci devam eden HDP'nin İzmir mitingine tam kadro katıldı. Mitingde konuşan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sonuna kadar hep beraberiz" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasının görüşülürken İzmir’de “HDP’yi savunma” mitingi düzenlendi. Aralarında CHP, HDP, EMEP, KESK ve DİSK’in de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi yaptı.

Öcalan' için 'tecridi kaldırın' çağrısı

Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , açılım ve Abdullah Öcalan için “tecridi kaldırın” çağrısı yaptı. Kapatma davasına karşı İzmir’den birlik olduklarını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tam kadro katıldı

HDP’nin organize ettiği mitinge CHP İzmir İl Başkanlığı da tam kadro katıldı. Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" dedi.

Tunç Soyer: Sonuna kadar hep beraberiz

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuştu.

"Sonuna kadar hep beraberiz" mesajı veren Soyer, ''Yola çıkarken İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' dedi.

İttifak ortaya konuldu

Düzenlenen mitingle ilgili sosyal medyada "CHP ve HDP ittifakı açıkça ortaya konuldu" ifadeleri kulllanıldı.