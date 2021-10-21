HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na 'Mustafa Kemal Paşa'lı karşılama
Terör örgütü PYD'ye, "Bizim arkadaşlar" diyen ve HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" marşıyla karşılandı!..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece saatlerinde Kars'a gitti.
Bir grup tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’na yöresel gösteri yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" marşıyla Türk bayrağı verildi.
Kemalistlerin Mustafa Kemal muamelesi yaptığı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte terör örgütü PYD'yi "Bizim arkadaşlar" olarak nitelemesi halen hafızalarda tazeliğini koruyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapması da dikkatlerden kaçmıyor!..