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Siyaset HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na 'Mustafa Kemal Paşa'lı karşılama
Siyaset

HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na 'Mustafa Kemal Paşa'lı karşılama

Terör örgütü PYD'ye, "Bizim arkadaşlar" diyen ve HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" marşıyla karşılandı!..

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:51:00 - 2021-10-21 11:52:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece saatlerinde Kars'a gitti.

Bir grup tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’na yöresel gösteri yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" marşıyla Türk bayrağı verildi.

Kemalistlerin Mustafa Kemal muamelesi yaptığı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte terör örgütü PYD'yi "Bizim arkadaşlar" olarak nitelemesi halen hafızalarda tazeliğini koruyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapması da dikkatlerden kaçmıyor!..

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Yorumlar

Mustafa

Sakık bunlar mkemalin it leri diyor gene bunların sesi cikmiyor
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