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Siyaset HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama
Siyaset

HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama

HDP heyetini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yapmadan kaçtı. HDP'lilerle aynı karede görünerek tabanın tepkisini çekmek istemeyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Muş, "CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:00:00 -
HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından HDP heyeti basın açıklaması yaptı.

Daha önce genel merkezde görüştüğü muhalefet partisi liderleriyle ortak açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sırada Sancar'ın yanında yer almadı.

Sancar, "Ortak basın açıklaması yapılmamasının, görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusu üzerine "Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yöntemi diğer partilere kendimiz önerdik" demekle yetindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'na "CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

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Yorumlar

ABDULLAH

KANDIĞIMIZI MI ZANNEDİYORSUN ZAVALLI..
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Ulvi

Esasında bu aşağılamayı Hdplilerin midesi nasıl kaldırıyor merak konusu.Kendileri ile görülmek istemeyen,aralarındaki ittifakı açıklayamayan bir ittifak ortakları var.Enteresan.
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