HDP iddianamesinde Diyarbakır annelerinin ifadeleri de yer alıyor
Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı HDP’nin kapatma iddianamesinde, çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya kaçırılan ve çocuklarına kavuşma ümidiyle eylem yapan Diyarbakır annelerinin ifadeleri de yer alıyor.
GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA
Çocukların kaçırılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen ifadelerin yer aldığı iddianamede, Anne Çiğdem Fırat’ın, “Melek Fırat benim öz kızım olmaktadır. Eşim, kızım kaçırıldıktan sonra Yüksekova HDP binasına giderek kızımı sordu. Oradan eşime kızımın PKK’ya götürüldüğünü söylemişler. Benim kızımın kaçırılmasından ve kayıp olmasından onlar sorumludur” sözlerine yer verildi. Annelerden Emine Üstek’in ifadesi ise şu şekilde yer aldı; “Oğlumun HDP binasında zorla tutulup beyni yıkanarak, Şırnak’ta HDP’Iiler tarafından kandırılarak devletimizi bölmeye çalışan PKK terör örgütüne katıldı.”