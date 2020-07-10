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HDP Grup Başkanvekili, Meclis'te merdivenlerden düştü

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te merdivenlerden düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:55:00 -
HDP Grup Başkanvekili, Meclis'te merdivenlerden düştü

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te Ana Bina'daki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı.

Beştaş'a ilk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra Meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi. Ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Şahin

Umarım merdivenlere birşey olmamıştır.
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fikret yıldız

AYASOFYA CAMİSİNİN AÇILDIĞINI DUYMUŞTUR TANSİYONU YÜKSELMİŞTİR ONDAN
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