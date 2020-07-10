HDP Grup Başkanvekili, Meclis'te merdivenlerden düştü
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te merdivenlerden düşerek yaralandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te Ana Bina'daki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı.
Beştaş'a ilk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra Meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi. Ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.
Hastaneye kaldırılan Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.