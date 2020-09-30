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Aktüel HDP Grup Başkanvekili Beştaş, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı:
Aktüel

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı:

"TBMM'den Türkiye'de var olan sıkıntıların giderilmesini bekliyoruz. Türkiye'de demokrasi eksikliği var ve bu yönde çalışmaların yapılması gerekir"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:02:06 -
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı:

TBMM (AA) - ADEM BALTA- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'den Türkiye'de var olan sıkıntıların giderilmesini beklediklerini ifade ederek "Türkiye'de demokrasi eksikliği var ve bu yönde çalışmaların yapılması gerekir." dedi.

Beştaş, yarın başlayacak TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TBMM'den Türkiye'de var olan sıkıntıların giderilmesini beklediklerini kaydeden Beştaş, "Türkiye'de demokrasi eksikliği var ve bu yönde çalışmaların yapılması gerekir. 20 arkadaşımız gözaltına alındı. Eş Genel Başkanımız ve benimde içinde olduğum 7 milletvekilimiz hakkında fezleke hazırlandı. Yeni yasama yılına bu gelişmelerle giriyoruz. Partimizin demokratik siyasetten tasfiye edilmek istendiği bir ortamda Meclis'i açıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de demokratik hak ve özgürlük ihlallerinin yanında ekonomik sorunların da bulunduğunu savunan Beştaş, Kovid-19 salgınının da etkisiyle işsizliğin artarak devam ettiğini, toplumda umutsuzluk ve çaresizlik duygusunun hakim olduğunu ileri sürdü.

Beştaş, TBMM'de kabul edilen bütçeyle ekonomik sorunların çözüleceğine inanmadıklarını, bu nedenle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun tekrar toplanarak bütçeyi ele almasını içeren bir kanun teklifi de verdiklerini anlattı.

Halk iradesine saygının gereği olarak, Meclis'in saygınlığının zedelenmemesi için Meclis'in işlevinin artırılarak çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Beştaş, "Partimize yönelik iktidar blokunun ötekileştirici ve yok sayıcı yaklaşımlarını kabul edilemez buluyoruz. Bu tavır bize değil, bizim şahsımızda temsil ettiğimiz milyonlarca vatandaşımıza hakarettir." diye konuştu.

Beştaş, yasama faaliyetlerinde partiler arasındaki iletişimin de önemine değinerek kanun teklifleri Meclis'e gelmeden önce veya geldiğinde partiler arasında istişare edilmesi gerektiğini ifade etti.



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