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Aktüel HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi:

"Sadece bakanın istifası yetmez. Erdoğan ve bütün bakanların istifası, halkın önüne sandıkların konulması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:21:35 -
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Sadece bakanın istifası yetmez. Erdoğan'ın ve bütün bakanların birlikte istifa etmesi ve halkın önüne sandıkların konulması gerekiyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ndeki kısmi zamanlı çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin maddelerin tekliften çıkarılmasının olumlu olduğunu, bunun sendikalar ile muhalefetin ortaklaşmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ettiğini anımsatan Beştaş, "Herhalde doları 8 liranın üstüne çıkarttığı için teşekkür etti. Af talebini kabul ettiklerini söyledi. Ortada ciddi bir çelişki var. Eğer affediyorsanız niye teşekkür ettiniz? Teşekkür ediyorsanız niye affediyorsunuz? Af ancak suçlar için söz konusu olabilir." diye konuştu.

Beştaş, Erdoğan'ın konuşmasında, "uzun uzun ekonomi dersi verdiğini" öne sürerek, "Sadece bakanın istifası yetmez. Erdoğan'ın ve bütün bakanların birlikte istifa etmesi ve halkın önüne sandıkların konulması gerekiyor. Habire 'seçimle geldik' diye övünüyorlar ya, seçimle gelip Instagram'dan kaçıyorlar. Halkın bunu da bilmesi gerekiyor. Bu kadar kolay kaçamazlar." ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada, Komisyon Başkanı'nın aniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandığını dile getiren Beştaş, "Dün komisyon çalışmalarına devam ettirildi. Bakan gelip komisyon üyelerine teşekkür etti. Henüz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri yeni başkanın kim olduğunu bilmeden, onlarca AKP'li vekil Cevdet Yılmaz'ı Twitter'dan tebrik etti. İşte devletin geldiği nokta bu." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, 2021 yılı bütçesinin "kadük" olduğunu ileri sürerek, bütçenin, bütün kurumlarla beraber tekrar düzenlenip, yeni Hazine ve Maliye Bakanı ile değerlendirilmesini ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden getirilmesini istedi.

Baştan beri pandemi sürecinin yönetilemediğini savunan Beştaş, "Ekonomideki yalanlar neyse pandemi sürecinin yönetilmesinde de aynı yalanlar devam ediyor. Yalan üzerine sağlığımızı, yaşam hakkımızı tehdit ediyorlar." dedi.


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