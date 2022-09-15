HDP gizli değil aleni ortak!

Zillet ittifakının potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Zaman zaman sorarlar ‘Ne oluyor; altında, üstünde başka bir parti var mı ya da gizli bir parti var mı?’ Açık ve net söylüyorum bunların tamamı safsatadan ibarettir” diyerek terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yapılan ittifakı reddetse de gerçekler bunun tam tersini söylüyor. “Her evden HDP’ye bir oy” toplayan, PKK’nın siyasi uzantısına federasyon sözü veren, büyükşehirlerde tek adayla seçime giren, ele geçirdikleri belediyeleri Kandil’in dağ kadrosuyla dolduran şer ittifakı, HDP ile olan gizli ittifakı reddederek kendi seçmenlerinin aklıyla alay ediyor.

Masanın göbeğinde

CHP ve İYİ Parti’nin önderliğinde bir araya gelen ve 2023 seçimlerini kazanma ümitlerini HDP’den gelecek oylara bağlayan düşman kardeşler, bir yandan masa altında yürüttükleri kirli işbirliğini inkâr ederken, diğer yandan PKK’nın siyasi kanadının her isteğini koşulsuz yerine getiriyor. İttifakın aleni olduğunu ve HDP’nin masanın tam göbeğinde oturduğunu gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Bursa’da aday göstermeyen HDP, CHP ve İyi Parti’nin ortak adayını destekledi.

30 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde 325’i CHP listelerinden olmak üzere HDP/PKK ile bağlantılı 340 kişi, millet ittifakı listelerinden Meclis Üyeliğine aday oldu.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile Özgür Özel, Dursun Çiçek ve Barış Yarkadaş, ‘HDP’lilere bakanlık’ verilebileceğini söyleyerek, işbirliğini itiraf etti.

Sözde milliyetçi İP ile Atatürkçülük istismarıyla oy devşiren CHP, 2018 yılında HDP ile masaya oturarak, PKK’nın taleplerini yasal güvenceye alan ‘Federasyon Anayasası’ taslağı hazırladı.

Toz kondurmuyorlar

“Dokunulmazlıkları kaldırmayan namerttir. Hodri meydan” diyen Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’liler, HDP’li 9 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıran fezlekeye ‘hayır’ oyu verdi.

HDP’nin tehdidine boyun eğen CHP’li vekiller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’de görevlerine ilişkin tezkere oylamasında ‘hayır’ oyu kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “HDP’liler Türkiye bazında yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güvencesinin sağlanması lazım. Bu ortaklaşmayı yapmak zorundayız” İfadelerini kullandı.

PKK, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine mensup 557 kişinin seçim diyeti olarak İBB şirketlerinde istihdam edildi.

HDP kontenjanından CHP listesine giren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

CHP Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine HDP kontenjanından getirtilen Funda Buyruk’un PKK operasyonunda gözaltına alınması ile boşalan koltuğa HDP’nin Yüreğir Belediye Başkan Adaylığı için ismi geçen Gökhan Üney atandı.

2014 yılında yapılan kongrede Mersin Yenişehir HDP İlçe Eş Başkanlığına seçilen Hüseyin Doğan, hâlihazırda CHP’li Yenişehir Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturuyor.

Tarsus İHD (İnsan Hakları Derneği) üyesi sıfatıyla cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarını sık sık ziyaret eden Ali Dinsever, Tarsus Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Zillete her yol mübah!

Önceki gün Ülkücülerle bir araya gelerek, “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla karşılanan fakat gerçekte ise HDP ile iş tutmakta beis görmeyen Kılıçdaroğlu’nun ikircikli tavrını Akit’e değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları dile getirdi: “Bunlar 2023’e giderken her yolu mübah görüyor. HDP’nin desteği olmadan bir başarı kazanamayacaklarını çok iyi biliyor. Ankara ve İstanbul seçimleri bunun en somut örneği. Hal böyle olunca hem bir taraftan terör karşıtı seçmenin gönlünü kazanabilmek için hem de HDP’nin oylarını alabilmek için nabza göre şerbet veriyorlar. Örneğin CHP’li Gürsel Tekin ‘HDP’lilere bakanlık verileceğini’ söylerken, Kılıçdaroğlu ise ‘böyle bir şey yok’ diyerek Tekin’i yalanlıyor. Oysa ikisi de aynı partide siyaset yapıyor. CHP ve ortakları burada kesinlikle kurumsal olarak samimi ve dürüst değil. Özetle bunlar seçime giden yolda yalanlarına ve ikiyüzlülüklerine devam edecekler. Bu da, zillet bileşenlerinin kendi tabanlarını aptal yerine koydukları anlamına geliyor.”

Riyakârlar masası

2019 yerel seçimlerinde HDP ile pazarlık yaptıkları, HDP’lilerin CHP listelerinden Belediye Meclis üyeliklerine aday gösterildiği, seçimlerden sonra onlara müdürlükler, daire başkanlıkları ve başkan yardımcılıkları verildiği malumun ilanı. Bütün bunlar oradayken, ittifak ortakları milletin gözünün önünde gerçekleşen bu olayları dahi inkâr ettiler. Mesela Meral Akşener, ‘HDP’nin olduğu yerde biz olmayız’ diyor. Peki, HDP’liler buna ne diyor? ‘Bizim oylarımızla orada oturuyorsunuz’ diyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP gizli saklı davranmıyor. Bunlarla yapılan hiçbir görüşmeyi inkar etmiyor. Burada ikiyüzlü davranan, riyakarlık yapan altılı masadır.”