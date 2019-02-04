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HDP geri adım attı! O ilçede Hüda Kaya'yı aday gösterecek

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da aday göstermeyeceğini açıklayan HDP geri adım atarak İstanbul'un beş ilçesinden aday çıkarma kararı aldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:25
HDP geri adım attı! O ilçede Hüda Kaya'yı aday gösterecek

Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da aday göstermeme kararı alan HDP İstanbul'un 5 ilçesinde aday gösterme kararı aldı. HDP, Bağcılar'a İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı aday gösterecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı. Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 5 ilçesinde aday çıkaracak.

Bağcılar'da Hüda Kaya

HDP'nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy'de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında Kürt seçmenin yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor. HDP'nin Bağcılar'daki adayı olarak İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı aday göstereceği konuşuluyor.

Küçükçekmece adayına tepki

Edinilen kulis bilgilerine göre, CHP ile görüştükleri ifade edilen HDP, CHP-İyi Parti'nin kurduğu işbirliği ile Küçükçekmece'de aday gösterilen Kemal Çebi'ye sıcak bakmadığı söyleniyor. Ayrıca CHP’nin bazı ilçelerdeki adaylarının da HDP cephesinde memnuniyetsizlik yarattığı ifade ediliyor.

İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde de kendi adaylarıyla sandığa gideceği belirtilen HDP'nin oy potansiyeli güçlü olan tüm ilçelerde aday göstereceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
  1. Şanlıurfa
  2. Tekirdağ
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Gaziantep
  8. Edirne
  9. Bursa
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. Adana
  13. HDP
  14. Hüda Kaya

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