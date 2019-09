HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a destek eylemi

HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’da oturma eylemi yapan annelere destek vermek ve geçtiğimiz günlerde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’yı anmak amacıyla eylem yapıldı.

Eğitimci Kamu Sendikası (EKSEN), HDP’nin Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Eylemde Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturan başta anneler olmak üzere ailelere destek mesajı verildi. Eylemde geçtiğimiz günlerde şehit olan Mardin Özel Hareket Şube Müdürü Tufan Kansuva’da anıldı. PKK’nin siyasi uzantısı görevini üstlenen HDP’ye öfke had safadaydı.

“Bu eyleme destek vermek vatandaşların görevidir”

Basın açıklamasını yapan EKSEN Genel Başkanı İsmail Yıldız, “Bilindiği üzere şu an Diyarbakır’da HDP il binası önünde 25 aile terör örgütü PKK tarafından kandırılan, kaçırılan çocukları için eylem yapmaktadırlar. Bu ailelere destek vermek bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir. Çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır. Bu eylem hiçbir zaman olmadığı halde terör örgütünün hakimiyet vurgusuna yıkan bir eylemdir. Ne yazık ki ülkede bazı kişiler ve kurumsal yapıların temsilcileri bu eylemin yanlış yerde yapıldığını HDP önünde değil de valilik önünde yapılması gerektiğini söyleyerek ya bilerek ya da bilmeyerek eylemin etkisini zayıflatmaktadırlar”dedi.

“HDP kapatılmalıdır”

Bu eylemin HDP önünde yapılmasının doğru ve gerekli olduğunu belirten Yıldız, "Doğal olarak gelişen bu eylemin adresi HDP’dir. Eş başkanı teröre verdiği destek nedeniyle tutuklu olan, yine bölgede üç belediye başkanı teröre verdiği destek nedeniyle görevden alınan sözde parti özde terör uzantısı bu yapıya tepki göstermek başta bölge insanı olmak üzere hepimizin hakkıdır. Elbette bu konuda devlete ve siyasi iradeye düşen görevler vardır. Öncelikle ve ivedilikle terör örgütü ile organik bağı defatle ortaya konan HDP kapatılmalıdır. Bu konuda devletimizin çekingen davranmasını gerektirecek hiçbir durum yoktur. Tekrar kurulur, başka bir isimle kurulur gibi endişelere de gerek yoktur. Çünkü devletin azim ve kararı terör örgütünün azim ve kararından daha büyüktür” diye konuştu.

Türk milleti şahittir, Tufan Müdür şehittir

Geçtiğimiz hafta şehir olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın da anıldığı açıklamada, Eksen Genel Başkanı Yıldız, “Değerli Müdürümüz terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit oldu. Bugün bu vesile ile başta Tufan müdürümüz olmak üzere bugüne kadar bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehadet bizim için kutsaldır, gerektiği zaman ülkemiz için, vatanımız ve bayrağımız için değerlerimiz için can dahil bütün varlığımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz bilinmektedir. Ancak her ne kadar bu şehadetin onurunu bilsek de şehitlerimizin geride kalan yakınlarının acısını da unutmuyoruz. Allah başta Tufan müdürümüzün ailesi olmak üzere bütün şehitlerimizin yakınlarına sabırlar versin. Unutulmasın ki biz bin yıldır bu topraklara sahip çıktık, bundan sonra da Allah’ın izniyle sonsuza kadar sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi. Bu sırada grup içerisinden ’Türk milleti şahittir, Tufan Müdür şehittir’ sözleri yükseldi.