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Siyaset HDP eski eş başkanı Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti!
Siyaset

HDP eski eş başkanı Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti!

Benzemezlerin bir araya geldiği sözde Millet İttifakı'nda kriz giderek büyüyor. Terör soruşturmalarından cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız” diyerek Millet İttifakı’na rest çekti. Demirtaş, “Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:56:00 - 2021-06-14 11:12:01
HDP eski eş başkanı Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti!

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerinden HDP'ye yönelik gelen açıklamalara karşı rest çekti.

"Biz buna payanda olmayız"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet HDP'yle diyalogdan kaçıyorsa tuhaflık var demektir"

Demirtaş, muhalefetin HDP ile diyalog konusunda çekinceli davrandığını savunarak, "Muhalefet, yasal bir parti olan HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaya tenezzül etmeyenler HDP’ye ayar vermeye, rota çizmeye, akıl vermeye cüret edebiliyorsa burada da bir yanlışlık var demektir" dedi.

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Yorumlar

emir

gene payanda olmayacak değilsiniz onlar size siz onlara muhtaçsınız arada fark var teröre destek olmanız onun için bize destek çıkın ama beraber görünmeyelim diyorlar mesele bu kadar basit
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CHDPKK nin HAÇLI kırıntıları bunlar

 itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış bunların küslüğü Müslüman ları ve vatan millet devlet sevdalıları nı karşılarında görene kadar
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