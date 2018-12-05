HDP Esenyurt belediye başkan adayı 2019

HDP belediye başkan adayları belirlenmeye çalışılıyor. 2014 yerel seçim sonuçlarına göre, HDP Esenyurt'ta Cüneyt Caniş'i aday göstermiş seçimlerde HDP Esenyurt'ta % 10.1 oranında oy almıştı. 2019 yerel seçimlerinde HDP Esenyurt Belediye Başkan adayı kim olacağı merak ediliyor. Peki HDP Esenyurt Belediye başkan adayı belli oldu mu? Esenyurt HDP belediye başkan adayı ne zaman belli olacak ve kim olacak?

Yerel seçimlerde Esenyurt sonuçları kritik ödeme sahip. AK Parti Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun görevi bırakmasından sonra yerine Ali Murat Alatepe getirildi. Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı henüz açıklanmazken, HDP'nin Esenyurt belediye başkan adayının kim olacağı araştırılıyor. HDP Esenyurt'ta belirli bir oy potansiyeline sahip. CHP ile HDP yerel seçimlerde ittifak yapmanın peşinde. CHP-HDP ittifakı gerçekleşirse HDP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda CHP'yi destekleyecek. CHP de bu desteğe karşılık İstanbul'da bir veye iki ilçede

HDP adayını destekleyeceği bu ilçenin biri Esenyurt olacağı konuşuluyor. HDP Esenyurt ilçe belediye başkan adayının olası CHP-HDP ittifakı sonucu belli olması bekleniyor. 2014 yerel seçimlerde HDP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı avukat Cüneyt Caniş olmuştu.

2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47

CHP adayı Çetin Çapan % 34.6

MHP adayı Halit Özer 5.9

24 Haziran 2018 Esenyurt seçim sonuçları

AK Parti % 47.0

CHP % 34.7

HDP % 9.9

MHP % 5.9