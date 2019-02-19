HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli hakkında 19 Aralık 2018’de Van’daki bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Temelli’nin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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