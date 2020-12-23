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Aktüel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Van il kongresine katıldı
Aktüel

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Van il kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:41:02 -
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Van il kongresine katıldı

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti daha kısa sürede ülkeye getirmek istiyorsak, en geniş demokrasi birliğini kurmak zorundayız." dedi.

Sancar, Van'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanlığının 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, umudu her daim büyüten bir parti olduklarını söyledi.

Mücadeleleriyle tüm Türkiye'ye demokrasi umudunu yeniden taşıdıklarını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Adalet inancını yeniden güçlendiriyoruz. Sadece kendimiz için mücadele etmiyor, bu ülkenin ezilen, dışlanan ve ötekileştirilenleri için de mücadele ediyoruz. Bu ülkeye demokrasi, barış ve özgürlüğü getirmek için bir an bile durmayacağız. Biz mücadelede tecrübeliyiz, inancımızda sağlamız, yolumuzda yürüyeceğiz. Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti daha kısa sürede ülkeye getirmek istiyorsak, en geniş demokrasi birliğini kurmak zorundayız."

Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Bu karar hukuk, adalet ve özgürlük adına bir kazanımdır." diye konuştu.



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