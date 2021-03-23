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Gündem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a soruşturma! Salgını da hiçe sayıp Nevruz’u terör gösterisine çevirdiler
Gündem

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a soruşturma! Salgını da hiçe sayıp Nevruz’u terör gösterisine çevirdiler

Başta, hakkında kapatma davası açılan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantılarından HDP olmak üzere birçok siyasi parti ve sözde sivil toplum kuruluşu, artan salgın tehdidine rağmen Nevruz’u bahane ederek düzenledikleri mitingleri, terör örgütü PKK propagandasına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 09:49:00 -
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a soruşturma! Salgını da hiçe sayıp Nevruz’u terör gösterisine çevirdiler

 Göksel Çağlav  Ankara 

Diyarbakır ve Batman’da terör yandaşları ve HDP’liler, güvenlik güçlerinin aldığı tüm önlemlere rağmen yasa dışı yollarla miting alanlarına örgütün bebek katili elebaşı Öcalan’ın posterini ve terör örgütü PKK’nın paçavralarını soktu. Konuşmalarda terörist başına selamlar yollanırken, alanda toplananlara, “PKK halktır, halk burada”, “Yaşasın Öcalan”, “HDP kapatılamaz, HDP umuttur dimdik ayakta”, “Siyasi tutsaklar onurumuzdur” şeklinde sloganlar atıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. İstihbarat ve güvenlik güçleri, yasadışı mitingleri organize eden kişiler hakkında toplanan delillerle birlikte yasal işlem başlatarak gözaltı işlemleri yapmaya başladı. Diyarbakır, Van, Batman, Hakkari gibi illerde valiliklerin izin vermediği alanlarda da korsan eylemlerin düzenlendiği öğrenildi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamasında “terör örgütü propagandası” yaptığı tespit edilen  81 kişiden 13’ü dün gözaltına alındı. Batman’da düzenlenen gösterilerde konuşan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan  Öztürk, örgütün talimatı ile cezaevlerinde sürdürülen açlık grevine dikkat çekip “Herkes iyi bilsin ki Öcalan bu halkın iradesidir” dedi.

Koronavirüsün gün geçtikçe arttığı son günlerde, mitingleri düzenleyen sözde siyasi parti ve STK’ların, alanlara topladığı yandaşlarının sağlığını dahi hiçe sayarak hiçbir önlem almadıkları görüldü. Mesafe, maske ve hijyen kurallarının hiçbirinin olmadığı mitinglere katılanların hiç maske takmadıkları, takanların da maskeleri çenelerinde taşıdıkları gözlendi. Koronavirüs tedbirlerini anonslarla hatırlatan güvenlik güçlerinin sesleri ıslıklar ve zılgıtlarla kesilmeye çalışılırken, dağılma sırasında da katılımcıların birbirlerine sarılmaları, kol kola alandan çıkmaları ise vaka sayılarının bu bölgelerde daha da artacağının habercisi oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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