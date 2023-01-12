HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 6'lı masayı tehdit etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kimse kusura bakmasın HDP kimsenin şamar oğlanı değildir" ifadeleriyle bir kez daha altılı masaya istedikleri adayı çıkarmazlarsa, HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayıyla seçime gireceklerini bildirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den altılı masaya cumhurbaşkanı adaylığı dayatması artarak devam ediyor.

Buldan'dan aday dayatması

Bugün HDP tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Pervin Buldan, altılı masayı tehdit ederek, "HDP hiçbir masanın yancısı değildir, biz üçüncü yolun yolcusuyuz" dedi.

"Kimsenin şamar oğlanı değiliz"

Buldan'ın altılı masaya tehdit mesajları şöyle:

"Biz bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı. AK Parti'ye kaybetmek üzere kurulan Millet İttifakı'nın yanında olmaktan çekinenler olarak adlandırıldık. Cumhur İttifakı'na kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçenler olduğunu ifade edenler oldu. Kimse kusura bakmasın HDP kimsenin şamar oğlanı değildir, kimsenin yandaşı değildir, olmayacaktır da. Biz kendi öz gücümüzle kendi adayımızı çıkaracağız ve 2. tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum. Maç daha yeni başladı ve 90 dakika. 1-2 dakikada bitecek bir maç değil. 90 dakikalık bir maçta diğer her iki ittifakın karşısında, kendimize güvenerek seçimlerde en başarılı şekilde çıkacak."

Adayımızı en kısa zamanda açıklayacağız

Buldan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarih için, "En kısa zamanda da bir takvim belirleyerek, kendi adayımızı açıklayacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki günlerde de bu takvimi açıklayacağız, adayı açıklayacağımız tarihi de belirteceğiz." ifadelerini kullandı.