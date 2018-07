HDP emanet oylarla barajı geçti

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

24 Haziran’da gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir zafer kazandığı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda her partinin seçmen profilinde değişiklik oldu. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı önemli oranda başarı yakalayarak muhafazakar ve milliyetçi kitlenin oy desteğini kayıpsız olarak kazandı.

Barajı geçemeyeceği yönündeki iddialara rağmen beklentinin üzerinde oy alan MHP ile AK Parti toplamda yüzde 50’nin üzerinde oy alarak salt çoğunluğu sağladı. CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, yüzde 30’un üzerinde oy alarak hem İyi Parti hem de HDP seçmeninden oy aldı. HDP’ye oy veren seçmenlerin dörtte biri ve İyi Parti’ye oy veren seçmenin üçte biri Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeMuharrem İnce’ye oy verdi.

KILIÇDAROĞLU KAYBETTİRDİ

CHP ise Kasım 2015 seçimlerine oranla oy oranında düşüş yaşadı. İyi Parti ve İyi Parti’ye ciddi oranda oy veren CHP’de her on seçmenden en az ikisinin diğer partilere yönelmiş olabileceği yorumları yapılıyor. CHP’de yaşanan oy kaybında 9 seçim kaybetmesine rağmen seçmen karşısında hiçbir başarısızlığı kabul etmeyen Kılıçdaroğlu ve yönetiminin tavrının etkili olduğu dile getiriliyor. Erken seçim kararının alınmasının ardından oy oranının yüzde 20’lere yaklaştığı iddia edilen İyi Parti seçimlerde yüzde 9’da kaldı. İyi Parti’nin aldığı oyların neredeyse yarısı CHP’den gelirken, MHP’den de İyi Parti’ye geçişler yaşandı. Kasım 2015 seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenin yarısına yakını tekrar MHP’ye oy verirken, AK Parti’den MHP’ye geçişler yaşandı. Kasım 2015 seçimlerindeki kitlesinde ciddi oranda kayıp yaşayan HDP ise CHP’den gelen ‘emanet’ oylarla barajı geçmeyi başardı. Seçimin öne çıkan gelişmesi olarak yorumlanan HDP’nin barajı geçmesindeki CHP etkisi ise kamuoyunun her kesiminden ciddi tepkiler aldı.