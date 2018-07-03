0553 313 94 23

HDP emanet oylarla barajı geçti

24 Haziran'da yapılan seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, emanet oylarla barajı geçti.

03 Temmuz 2018 Salı 10:28
HDP emanet oylarla barajı geçti

  ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA   

24 Haziran’da gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir zafer kazandığı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda her partinin seçmen profilinde değişiklik oldu. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı önemli oranda başarı yakalayarak muhafazakar ve milliyetçi kitlenin oy desteğini kayıpsız olarak kazandı.

Barajı geçemeyeceği yönündeki iddialara rağmen beklentinin üzerinde oy alan MHP ile AK Parti toplamda yüzde 50’nin üzerinde oy alarak salt çoğunluğu sağladı. CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, yüzde 30’un üzerinde oy alarak hem İyi Parti hem de HDP seçmeninden oy aldı. HDP’ye oy veren seçmenlerin dörtte biri ve İyi Parti’ye oy veren seçmenin üçte biri Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeMuharrem İnce’ye oy verdi.

KILIÇDAROĞLU KAYBETTİRDİ

CHP ise Kasım 2015 seçimlerine oranla oy oranında düşüş yaşadı. İyi Parti ve İyi Parti’ye ciddi oranda oy veren CHP’de her on seçmenden en az ikisinin diğer partilere yönelmiş olabileceği yorumları yapılıyor. CHP’de yaşanan oy kaybında 9 seçim kaybetmesine rağmen seçmen karşısında hiçbir başarısızlığı kabul etmeyen Kılıçdaroğlu ve yönetiminin tavrının etkili olduğu dile getiriliyor. Erken seçim kararının alınmasının ardından oy oranının yüzde 20’lere yaklaştığı iddia edilen İyi Parti seçimlerde yüzde 9’da kaldı. İyi Parti’nin aldığı oyların neredeyse yarısı CHP’den gelirken, MHP’den de İyi Parti’ye geçişler yaşandı. Kasım 2015 seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenin yarısına yakını tekrar MHP’ye oy verirken, AK Parti’den MHP’ye geçişler yaşandı. Kasım 2015 seçimlerindeki kitlesinde ciddi oranda kayıp yaşayan HDP ise CHP’den gelen ‘emanet’ oylarla barajı geçmeyi başardı. Seçimin öne çıkan gelişmesi olarak yorumlanan HDP’nin barajı geçmesindeki CHP etkisi ise kamuoyunun her kesiminden ciddi tepkiler aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İyi Parti
  3. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHL öğrencileri burslu kalacak
    1. İHL öğrencileri burslu kalacak
    2. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    3. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    4. Kalp krizi kesinleşti
    5. Petrol için 4 ile izin çıktı
    6. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    7. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    10. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    11. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    12. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    13. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    14. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    15. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    16. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    17. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    18. Beyaz ekmek zararlı mıdır?
    19. Erdoğan kazanınca itirafçılar sıraya..
    20. Memur emeklisi Temmuz 2018'de ne kadar..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!