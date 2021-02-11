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Siyaset "HDP dostumuz" diyen CHP'li Özkoç'a Destici'den ayar
Siyaset

"HDP dostumuz" diyen CHP'li Özkoç'a Destici'den ayar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Engin Özkoç'un "HDP dostumuz" şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:59:00 -
"HDP dostumuz" diyen CHP'li Özkoç'a Destici'den ayar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız..." şeklindeki sözlerine açıklık getirerek, HDP'nin de dostları olduğunu itiraf etti. Özkoç'un itirafı Cumhur İttifakı tarafından malumun ilamı olarak yorumlandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Gerçeği ifade etmiş bugüne kadar inkar ediyorlardı" ifadelerini kullanarak, "Bunu açık açık söylemeleri doğru olmuş vatandaşımız da bunu görsün değerlendirmesini ona göre yapsın diye düşünüyorum. Kim kimin dostu kim kimin düşmanı kartlar açık oynansın herkes görsün diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de ''HDP'den hayır gelmez'' uyarısında bulurken, "HDP'den PKK'nın siyasi uzantısından hiç kimseye dost olmaz. Onların dostluğundan da hiç kimseye hele ki millete vatanda devlete de bir hayır gelmez. Dostlarını vatansever milletperver devleti için çalışan gruplardan kişilerden siyasi partilerden seçerlerse hem kendilerine hem Türkiye'ye büyük iyilik yapmış olurlar." ifadelerini kullandı.

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