0553 313 94 23

HDP Doğu'da çakıldı! Kalesi olan 5 ilde kaybetti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:16
HDP Doğu'da çakıldı! Kalesi olan 5 ilde kaybetti

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde batıda bazı illerde aday göstermedi. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP, yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

5 ilde kaybetti

Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak, belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP, 2014 yerel seçimlerinde Iğdır ve Tunceli'de de seçimleri kaybetti. Iğdır'da MHP, Tunceli'de ise TKP'nin adayı seçimleri kazandı.

HDP'nin kayyum ile yönetilen illerde oyları düştü

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü.

HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.

2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. AK Parti ise Şırnak'ta 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 29 olan oy oranını artırarak, yüzde 62 oy oranıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan çok sayıda ilçede de seçimi kazandı.

HDP'nin 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy oranı ile kazandığı Tunceli'de ise TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı.

HDP, kesin olmayan sonuçlara göre, 3'ü büyükşehir olmak üzere 7 il, 50 ilçe de belediye başkanlığını aldı.

MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:16
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Hakkari
  10. Diyarbakır
  11. Bitlis
  12. Ağrı
  13. HDP
  14. 31 Mart yerel seçimleri
  15. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merakla bekleniyordu! İşte yerel seçimler sonrası doların son durumu
    1. Merakla bekleniyordu! İşte yerel..
    2. İttifak İYİ Parti'ye kazandırmadı
    3. Akşener'e büyük şok! MHP 12'ye..
    4. Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20..
    5. AK Parti o ilde seçim sonuçlarına..
    6. Denizli bir kez daha Başkan Zolan’den..
    7. Yerel seçimlerde gözler bu oylarda!..
    8. AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz..
    9. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika yeni..
    10. İmamoğlu'ndan "sonuç" açıklaması
    11. CHP'den flaş çağrı: İstifa edin
    12. Başkan Yılmaz’dan zafer konuşması
    13. AK Parti’den Isparta Belediyesi Zaferi..
    14. Cumhurbaşkanı’ndan TOKİ’ye atama
    15. 2019 yerel seçim sonuçları
    16. Mersin’de seçimin galibi CHP Adayı..
    17. 2009 yerel seçim sonuçları
    18. Alaşehir’de 71 yıl sonra CHP kazandı
    19. Bartın’da seçim heyecanı
    20. 2019 yerel seçim sonuçları
    21. Cengiz Ergün 3. seçim zaferini kutladı
    22. Destici'den 'seçim' açıklaması
    23. Salihli’de Cumhur İttifakı kazandı
    24. Keşan'da 12 oy farkla CHP kazandı
    25. "Millet iradesi demokrasinin..
    26. Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u kazandık
    27. Doğu Perinçek'in maskesi düştü: Bundan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon..
    29. Cumhur İttifakı oylarını korudu
    30. HDP Doğu'da çakıldı! Kalesi olan 5..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi