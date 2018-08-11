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HDP, Diyarbakır'da şoku yaşadı!

HDP tarafından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen "Gençlik şöleni, halk buluşması" mitingine vatandaşların ilgi göstermemesi dikkat çekti

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:06
HDP, Diyarbakır'da şoku yaşadı!

HDP’nin düzenlediği ve milletvekillerinin de katıldığı ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingine vatandaşlar ilgi göstermedi. 

HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’nda ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingi düzenlendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Bugün akşam saatlerinde başlayan mitinge vatandaşlar ikili aramanın ardından içeri alındı. Saat 17.00’da başlayan mitinge HDP’li bazı milletvekillerinin katılmasına rağmen katılımın az olduğu görüldü. 
‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingine katılan az sayıda kişi, şarkılar eşliğinde halay çekti. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:06
  1. HDP
  2. Diyarbakır

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