HDP din adamlarını kullanarak isyan çıkarma peşine düştü

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin kirli planı ortaya çıktı. "Herkes İçin Adalet" adlı bir kampanya başlatan terör partisi, kendisine yakın din adamları üzerinden Kürtlere ayaklanma çağrısı yaptı.

HDP'nin çağrısı üzerine Ankara'ya gelen bazı sözde din alimleri devleti zalimlikle suçlayarak skandal açıklamalarda bulundu. HDP'nin haksızlığa uğradığını iddia eden sözde alimler halkı resmen isyana teşvik etti.

HDP'nin sözcülüğünü yapan Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Mehmet Taş, Kürtlerin ezildiği hezeyanında bulundu.

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği masum insanlar ve acılı aileler hakkında tek laf dahi etmeyen Taş, "Ezilen halklar olarak biz mücadelemizi vermezsek, mevcut siyasal iktidarlar halklar arasındaki ayrılıkları daha da derinleştirecek. Yıllardır bölgemizde yürütülen savaşların durması adına mücadele veriyoruz. Bir an önce hak hukuk ve adaletin inşası için kimin elinden ne geliyorsa onu yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kürtlere zulüm ve haksızlık yapıldığını iddia eden DİK Üyesi Sabahat İnal bunun İslam dininde yerinin olmadığını söyledi ve şunları kaydetti:

"Yapılanlar modern firavunların yöntemidir ve başka bir şey değildir. Kendi varlıklarını din üzerinde kuran, ondan beslenen bir Firavunların, Nemrutların yönetimidir. İlahi ve Semavi dinlerin hiçbiri de bu yapılanları kabul etmiyor."

Kürtleri ayaklanmaya çağıran Acar, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı.

"Zulme sessiz kalan münafıktır. Zulme karşı sessiz kalınmamalı. Allah’ın indirdiği Kuran-i Kerim’de olan ayetlerinden biri de mücadele için inmiştir. Bize zulme karşı kalkın, mücadele edin denilmiştir. ‘Gücünüz ne kadar yetiyorsa o kadar yapın’ diyor Kuran. Mücadele süresinin altıncı ayeti ‘zulme karşı baş kaldırın’ diyor. Allah da bize diyor ki; ‘Siz karşı çıkın sonrasını bana havale edin ve bende size güç katacağım.’ Halkın zalime baş eğmemesi lazım. Zulme karşı direnelim. Muhakkak ki kazanacağız. Kürtler birlik oldukları zaman kazanırlar."

Kürtlerin zülme ve haksızlığa uğradığını ileri süren sözde din alimi Halil Bulut, ise şunları söyledi:

"Herkesin bu topraklarda hakkı vardır. Konuşmaya hakkın var, ben insanım demeye hakkı var… İslam bunu istiyor. Üzgünüm ki gelinen aşamada sadece ezilenler adalet istiyor. Ezilenler adaletten, hukuktan bahsediyor. Egemen olanlar asla adalet ya da hak ve hukuktan bahsetmiyor. İslam bu değil. İslamiyet zulüm ve haksızlık karşısında olmak demektir"