HDP Demirta’ın sözlerini önce paylaştı sonra panikle geri sildi! Demirtaş yeni açıklama yaptı

6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 16'ncı duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapıldı.

Demirtaş Kobani davasında ifade verdi

6-8 Ekim olaylarının faili Demirtaş, davada SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Demirtaş'ın gündeme oturan açıklamaları ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin oldu.

HDP resmi sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın şunları söylediği duyuruldu:

"Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin" diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara'da, Trabzon'da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir. Birlik çokluktur. "Tek dil, tek millet" Hitler'in sloganıdır. Sene 2022'de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım.

"Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez"

Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir. Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir."

HDP Demirtaş'ın sözlerini önce paylaştı sonra apar topar sildi

HDP resmi hesabından Selahattin Demirtaş'ın mahkemede bu ifadeyi verdiği duyuruldu. Kısa bir süre sonra ise Demirtaş'ın açıklamaları hesaptan silindi. HDP, Demirtaş'ın açıklamalarının neden silindiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Demirtaş'ın sözcüsü: Sözleri bağlamından koparılmıştır

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın Basın Danışmanı Zınar Karavil de, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "sözleri haberleştirilirken acele edildiğinden Demirtaş'ın sözlerinin bağlamından koparıldığını" vurguladı. Karavil, şu açıklamayı yaptı:

"Demirtaş bugün duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK'nın silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti. Demirtaş'ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır. Durum budur ve Demirtaş bu görüşünü istikrarlı bir şekilde defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca, Demirtaş'ın savunmasının SEGBİS tam çözümü, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Demirtaş'tan yeni açıklama!

Kürt sorunun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor. Çözüm anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumdadır ve doğal olarak bunun yeri TBMM'dir. Burada da HDP başta olmak üzere siyasi partiler muhataptırlar.

Bunla birlikte, sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu, tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda, Öcalan'ın çözümdeki önemli rolünü yadsıyan, yok sayan politikaların başarı şansı yoktur.

İşte Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Kaynak: Haber7