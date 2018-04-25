HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

DEMİRTAŞ KABUL ETTİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutulduğu Edirne Cezaevi'nden adaylık teklifine yanıt verdi. Demirtaş, partiye olumlu geri dönüş yaptı ve aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda bunu kabul ettiğini belirtti.

Adayın açıklanması için ise en geç 1 Mayıs tarihi belirlendi.