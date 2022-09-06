HDP, CHP'nin 'bakanlık' açıklamasından cesaret buldu! 'Kürtler özerklik istiyor'

CHP milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması sonrası İYİ Parti'den gelen tepkiler, Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu. İttifaktaki HDP kavgası sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer, "Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı canlı yayında, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi. CHP'ye iktidarın yanı sıra ittifak ortakları İYİ Parti'den de art arda tepkiler geldi.

Akşener yeşil ışık yakmıştı Ağıralioğlu tepki gösterdi

Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birçok insanın ölümüne yol açan 6-8 Ekim olaylarının müsebbibi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetine icabet edeceğini söyleyerek HDP'ye yeşil ışık yakmasına karşın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kürtlere 'özerklik' istedi!

İki parti arasındaki tartışma sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir çıkış geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'özerklik' isteyen Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar." dedi.