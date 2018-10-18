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HDP: CHP bizden niye korkuyor?

Kandil'in partisi HDP, CHP'nin ittifak konusunda cesur olması gerektiği mesajı vererek yerel seçimler için çağrıda bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:16
HDP: CHP bizden niye korkuyor?

Mart 2019 seçimlerinde ağır bir yenilgi daha almak istemeyen CHP ve HDP güçlerini birleştirerek ayakta kalmak istiyor.

Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'ye seçmenden gelen tepkiler yüzünden zaman zaman CHP yerel seçimlerde ittifak konusuna çekimser yaklaşıyor.

"CHP tabanı HDP ile ittifaka zorluyor"

Ancak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan CHP'yle ittifak konusunda şunları dile getirdi: "CHP uzak durmaya çalışıyor. Ama onların tabanı da artık onları zorluyor. Her seçim döneminde gündeme getiren ama sonuç alamayan bir durum var. Onlar açısından da bizim açımızdan da yerel seçimlerin önemi ortada. Biraz cesaret gerekiyor. AK Parti’nin tehditlerinin bir tarafa bırakılıp bir güç birliğinin yaratılması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:16
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