HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

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İzmir’in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasında Onur Gencer(27) tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 38 yaşındaki Deniz Poyraz hayatını kaybetti. HDP’ye silahlı saldırı provokasyonunun ardından Mithat Sancar’ın yaptığı basın açıklamasında partililer ‘katil devlet’ sloganları attı.

Tabuta PKK paçavrası sermeye çalıştılar

Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen bir grup provokatör ise, Deniz Poyraz’ın cenazesinde tabuta, terör örgütü PKK paçavrası sermek istedi. Polisin izin vermediği olayda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Poyraz'ın ailesinden PKK propagandası

Silahlı saldırı provokasyonu, HDP tarafından devlete mal edilmeye çalışılırken, Deniz Poyraz’ın ailesinin yaptığı açıklamalar şoke etti. Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten Mezopotamya Haber Ajansı’na röportaj veren Poyraz’ın anne ve babası, devleti hedef göstererek PKK propagandası yaptı.

Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz, olası bir provokasyona karşı önlem alan güvenlik güçlerimizi hedef göstererek, “Adli Tıp Kurumu’nda binlerce polis bekletiyorlar. Halk sahip çıkınca bir şey yapamadılar. Halkımız halen orada bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

"Biz ne kadar bedel ödesek dağda tankların tüfenklerin karşısında olan aslanların (PKK’lı teröristler) hakkını ödeyemeyiz" diyen Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kürtleri öldürmek istediğini söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu.

Deniz Poyraz için 'Deniz benim Deniz’im değil, Kürdistan’ın Deniz’i…" ifadesini kullanan baba Poyraz şöyle konuştu:

"Onların (PKK’lı teröristler), partinin, HDP’nin, namuslu, şerefli, elini vicdanına koyan Kürt milletinin başı sağ olsun. Benim Deniz’im tek değil. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Birbirinizin elini tutun, birbirinizi sevin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Hangi Kürdistan şehrinden olursanız olun biz birbirimiziniz. Tayyip(Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve ekibinin yapmaya çalıştığı; Osmanlı dönemi gibi tüm Kürdistan’a, Suriye’den, Irak’a saldırmak. İnsan bunları göz önüne getirir. Allah dağdakilere (teröristlere), gerillaya güç kuvvet versin. Allah onların mertebesini yükseltsin. Onları gökyüzüne ulaştırsın. Onların başı sağ olsun…."