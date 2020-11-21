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Gündem HDP binası önünde gerilim! "Yüzüme tükürdüler"
Gündem

HDP binası önünde gerilim! "Yüzüme tükürdüler"

HDP binasının önünde, aile yakınları PKK'ya kaçırıldığı için eylem yapan vatandaşlarla HDP'liler arasında gerilim yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:48:00 -
HDP binası önünde gerilim! "Yüzüme tükürdüler"

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere HDP içinde bulunan bir kişinin ailelerin yüzüne tükürmesi iddiası gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP’lilere tepki gösterdi.

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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