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Gündem HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
Gündem

HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen İstanbul, Van ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosuna eleman topladıkları gerekçesi ile yakalanan 11 şüphelinin arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. ve oyuncu Roj M.B.’nin de olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 16:17:00 -
HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla'da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

PKK'ya eleman toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.'nün yanı sıra söz konusu partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Van ve Muğla'da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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