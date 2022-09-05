HDP Ankara Teşkilatı'ndan Semra Güzel provokasyonu! 'Gayr-i ahlaki şekilde gözaltına alındı'

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2017 yılında öldürülen terörist Volkan Boran ile dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılıp silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel başında peruğu ile yurt dışına firar etmeye çalışırken yakalandı.

HDP Ankara İl Teşkilatı, PKK'lı bir teröristle ilişkisi ortaya çıkan Semra Güzel'i savunmak için açıklama yapmak istedi. Ankara emniyeti HDP'lilerin provokasyonuna geçit vermedi.

'Gözaltına alınması gayr-i meşrudur'

Sakarya Caddesi'ndeki eyleminin engellenmesini "zulüm" olarak değerlendiren HDP'liler, açıklamalarını il binalarında yaptı.

"Sakarya’ya bir çağrı yapmıştık. Ankara Emniyeti’nin zulmüyle karşı karşıya kaldık" denilen HDP'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel'in gözaltına alınması gayr-i meşrudur. Milletvekillimizin gayr-i ahlaki bir şekilde gözaltına alınmasını, bu operasyonun iktidar tarafından düzeysiz ve çirkin bir dil ile propaganda malzemesi yapılması iktidarın acziyetinin göstergesidir.