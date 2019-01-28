HDP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. HDP 31 Mart 2019 yerel seçim için aday göstereceği belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. HDP, Diyarbakır, Van, Ağrı, Batman, Hakkari, Mardin gibi illerde il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte HDP İstanbul belediye başkan adayları, HDP Ankara belediye başkan adayları 2019, HDP İzmir belediye başkan adayları son dakika olarak açıklanması bekleniyordu. HDP'den yapılan açıklamada, HDP, İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacak. HDP'nin aday çıkarmayacağı iller arasında Ankara yer almaması üzerine HDP Ankara belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilmeye başlandı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söyleniyor. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli CHP ile ittifak yapacaklarının sinyalini vermişti. Temelli, “CHP’nin adayı üzerinde İstanbullular ortaklaşmışsa HDP de orada ortaklaşır” demişti. İYİ Parti ile ittifak yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken, Ankara'da ise ülkücü kökenli olduğu iddia edilen Mansur Yavaş'ı aday göstermişti. CHP İzmir'de ise Tunç Soyer'i aday gösterdi. HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı merek edilirken, HDP Ankara belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9