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Aktüel

HDP: "Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir"

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:38:19 -
HDP: "Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir"

ANKARA (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP), partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin, "İstifa kararı kendi takdiridir." açıklamasını yaptı.

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

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