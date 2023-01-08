HDP aday çıkartacağınız açıkladı, CHP'nin anketçisi devreye girdi: Oy kaybederler!

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CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz TELE 1 canlı yayınında konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "HDP kendi adayıyla seçime girecek" açıklamasından sonra devreye giren Özkiraz, "Satır aralarına iyi bakmak lazım. Orada ‘müzakere ederiz’ deniliyor. Muhtemelen önce adaylarını belirleseler bile ilerleyen zamanda müzakereye açık olduklarını anlıyorum ben. Kararları değişir gibi geliyor bana." dedi.

Anketçi HDP'ye 6'lı masayı önerdi!

"HDP’nin özellikle batıdaki seçmeninin bu karara sıcak bakacağını sanmıyorum." diyerek HDP'yi 6'lı masayı öneren Özkiraz, "Anketlerimizde de HDP seçmeninin aday çıkarmaktan ziyade muhalefeti desteklemesi ve işi birinci turda bitirmesine yönelik bir istek vardı. HDP buradan oy da kaybedebilir. Kesin değil ama kuvvetle muhtemel seçim ikinci tura kalır." şeklinde konuştu.

Anketçiliği bırakacağına "onur" sözü vermişti

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, 2017 yılındaki evet-hayır refendumuna giden süreçte, Halk Tv sunucusu Uğur Dündar'a bir mesaj göndermiş ve ona canlı yayında şu açıklamalarını okutmuştu:

AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.

Özkiraz, bu sözünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da desteklemişti.

Referandum sandığından "evet" çıktıktan sonra ise YSK'ya yapılan itirazı bahane eden Özkiraz, kıvırmayacağını söylemişti.

Verdiği sözü "Onursuzluk bana yakışmaz" ifadeleri ile destekleyen Özkiraz, sonucun değişmemesine karşın Avrasya Araştırma Şirketi'ndeki çalışmalarını 2017'den bu yana sürdürüyor.