0553 313 94 23

HDI sigortadan, "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko" ürünleri

HDI Sigorta, müşterilerine trafik sigortası ve kaskoyu birleştirerek hizmete sunduğu "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko" ürünleri ile kolay çözümler sunuyor

09 Temmuz 2019 Salı 13:23
HDI sigortadan, "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko" ürünleri

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sigortalının aracını, kendisini ve üçüncü şahısları birçok riske karşı Trafikasko ile tek poliçede güvence altına alıyor.

HDI Sigorta’dan yapılan açıklamada, hem fiyat avantajı hem de ihtiyaç duyulan tüm teminatları tek poliçede sunan Trafikasko'nun, ödeme ve takip etme işlemlerini kolaylaştırmanın yanında iyi şoförlere iyi fiyat politikası ile birçok avantajı da kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, trafik ve kasko teminatlarını bir arada sunan bir diğer ürünün de “Avantajlı Kasko” olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bu ürün Trafikasko gibi belli özelliklere sahip müşterilere araç yaş sınırlaması olmaksızın öneriliyor. Ürünün en önemli özelliği kasko priminin günde 1 TL veya daha altında bir fiyata sahip olması. Ürün, trafik poliçesini tamamlayıcı bir özelliğe sahip bulunuyor.

Bir çarpışma hasarında trafik poliçesi sigortalının kusuru nispetinde karşı aracın hasarını karşılarken, Avantajlı Kasko kusur durumuna bakmaksızın sigortalı aracın kendi hasarını araç değerine kadar karşılamakta. Cam hasarı ile arıza veya kaza durumunda oluşan çekme çekilme hasarları da bu poliçe teminatları kapsamında.

Açıklamaya göre, sigorta sektöründe HDI Sigorta’ya ait özel bir ürün de "Pert Araç Genişletilmiş Kasko" poliçesi. Güvenli sürüşe uygun şekilde onarılmış pert aracın kaskosunu yapan bir ürün olan Pert Araç Genişletilmiş Kasko poliçesi satın alınma aşamasında aracın ücretsiz olarak ekspertizi yapılarak güvenli sürüşe uygun olup olmadığı inceleniyor. Böylece hem müşterinin hem de trafikteki diğer kişilerin can ve mal güvenliği korumaya alınıyor . Ayrıca pert olduktan sonra onarılan araçların kaskosu yapılmadığı için alım satım değerleri düşmekteyken, Pert Araç Genişletilmiş Kasko poliçesi sahiplerinin araçları değerleri yükseliyor. Kredili alımlarda kredi süresince kasko ihtiyacı da karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Oto Sigortalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ul, “HDI Sigorta olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde, müşterinin her geçen gün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına bütünüyle cevap verebilecek nitelikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafikasko ürünümüz ile trafikte uzun yıllar hasar yapmayan kriterlere uygun özenli müşterilere tüm teminatların bir arada olduğu uygun fiyatlı poliçe imkanı sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetin her geçen gün arttığı sigorta sektöründe gelecekte de yukarıdaki ürünlerin benzerlerini sunmaya devam edeceklerini ifade eden Ul, şunları kaydetti:

“Müşteriye dokunmak, ihtiyacını anlayarak en iyi şekilde karşılamak bizim için önemli. Sigorta sektörü içerisinde mevcut pasta payı ile devam etmek yerine, sektöre ve müşterimize değer katacak yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ilerlemek hedefindeyiz. Değişen dünya ve piyasa şartlarında HDI Sigorta olarak fark yaratmaya devam edeceğiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:23
  1. HDI Sigorta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İETT araçlarındaki arızaları 'şoförler yapıyor' gibi bir algı ahlaki değil"
    1. "İETT araçlarındaki arızaları..
    2. Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu..
    3. Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu..
    4. Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar..
    5. İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları..
    6. Doğa Sigorta'dan yeni kampanya
    7. Çalıntı araçla kovalamaca sonucu..
    8. Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin..
    9. Bir Yunan Başbakan ilk kez bu..
    10. Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları..
    11. Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na..
    12. Borsa ilk yarıda düştü
    13. Okul bahçesindeki tehlike arz eden..
    14. Muğla’ya şehit ateşi düştü
    15. Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir..
    16. Sri Lanka turizmi teşvik için hava..
    17. Geleceğin şampiyonları Çukurova’da..
    18. THY'den yeni anlaşma! 1 Ağustos'ta..
    19. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    20. Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak..
    21. Malatya'da silahlı kavga! 1 ölü
    22. Suriyeli muhalife İstanbul'daki..
    23. Araç’ta hacı adayları uğurlandı
    24. Mesudiye’nin bitkileri şifa kaynağı
    25. Altınordu'da altyapı oyuncularının..
    26. Almanya’da camiye bomba ihbarı
    27. Üsteğmen Kargın'ın şehit düştüğü..
    28. Almanya’dan gelip Türkiye’de obezite..
    29. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası..
    30. Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!