  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıllardır Fatih Sultan Mehmet Kütüphanesinde korunuyor! İlyada destanı nüshasının sırrı ortaya çıktı Onay süreci tamamlandı! Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı Ümit Özdağ Mustafa Kemal’i andı: Sen rahat uyu Atam! Ümit Özdağ var KKTC’den üçlü görüşme sonrası dikkat çeken açıklama: ‘İki devlet gerçeği artık kabul edilmeli’ BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail işgalinin nihai hedefi ilhak! ‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı apar topar uyardılar: Hemen yenilememiz gerekiyor Yuh artık David! Karısına işe gidiyorum dedi, gidip başkasıyla evlendi Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek? Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu
Aktüel HBB'den 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylere yeni hizmet
Aktüel

HBB'den 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylere yeni hizmet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
HBB'den 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylere yeni hizmet

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

HBB, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ve günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Antakya Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ücretsiz berber ve kuaförlük hizmeti sunuyor.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilen bu hizmetle, yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Berber ve kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ALO 153 üzerinden başvurularını yaparak randevu oluşturabileceğini kaydeden HBB yetkilileri, sağlık, bakım ve sosyal destek alanlarında sunulan hizmetlerin artırılarak toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23