HBB'den 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylere yeni hizmet
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
HBB, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin ve günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Antakya Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ücretsiz berber ve kuaförlük hizmeti sunuyor.
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilen bu hizmetle, yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
Berber ve kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ALO 153 üzerinden başvurularını yaparak randevu oluşturabileceğini kaydeden HBB yetkilileri, sağlık, bakım ve sosyal destek alanlarında sunulan hizmetlerin artırılarak toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğini belirtti.