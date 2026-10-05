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Aktüel HBB vatandaş ile iletişimini güçlendiriyor
Aktüel

HBB vatandaş ile iletişimini güçlendiriyor

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HBB vatandaş ile iletişimini güçlendiriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), tarafından vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerinin en kısa zamanda doğru şekilde sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen HBB İletişim Noktalarını hizmete almaya devam ediyor.

İskenderun Anıt Alanı’nda açılan HBB İletişim Nokta’sının ardından Antakya Vali Ürgen Alanı’ndaki iletişim noktası da hizmete açıldı.

HBB İletişim Noktalarında vatandaşların talep ve önerileri kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Vatandaşların tüm talep, şikâyet ve önerilerinin en kısa zamanda doğru şekilde sonuçlandırılması sağlanıyor.

Ayrıca, kenti ziyaret eden misafirlere şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. HBB’nin hizmet ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuluyor.

 

İletişim Noktaları Hem İnsan Hem de Çevre Dostu

Engelli vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli rampası bulunan iletişim noktalarında enerji ihtiyacının bir bölümü güneş enerjisinden karşılanırken yağmur suyunun toplanmasına yönelik sistem de bulunuyor.

Kurulan alanın, Büyükşehrin hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve taleplerin hızlı şekilde ilgili birimlere aktarılmasında önemli rol oynadığını aktaran HBB yetkilileri, vatandaşların, iletişim noktalarının yanı sıra Uluslararası standartlarda kurulan “Alo 153 Beyaz Masa” çağrı merkezi üzerinden belediye ile alakalı bütün konuların ilgili birimlere ulaştırılacağını ve ivedi şekilde çözüm bulunabileceğini hatırlattı.

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