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Gündem Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
Gündem

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Şems-i Tebrizi Türbesi'nden Mevlana Müzesi'ne kadar yapılan "İrfan Vakti" yürüyüşüyle başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:47:00 -
Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, postnişin Fahri Özçakıl dua etti.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, daha sonra "İrfan Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, meydanda düzenlenen Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı dinledi. 

 Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam edecek.

 

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