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Aktüel Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenleri televizyondan canlı yayımlanacak
Aktüel

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenleri televizyondan canlı yayımlanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:08:01 -
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenleri televizyondan canlı yayımlanacak

KONYA (AA) - Bu sene seyircisiz düzenlenecek Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, televizyonlardan canlı yayımlanacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, törenlerin, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "yeni normal" hayata uygun gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Açıklamada, "7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe saat 19.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilecek törenler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince seyircisiz düzenlenecek, televizyonlardan naklen yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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