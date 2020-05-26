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Dünya

Hazreti İbrahim Camii açıldı

Batı Şeria'nın El-Halil şehrindeki Hazreti İbrahim Camisi üç ay süren kapalılık süresinden sonra bugün kapılarını ibadet için gelenlere açtı. Caminin, bölgedeki Covid-19 tedbirlerinde bazı yumuşamalara gitmesi sonrasında açıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:54:00 -
Hazreti İbrahim Camii açıldı

Onlarca kişi bugün sabah namazlarını Batı Şeria'nın güney kesimindeki El-Halil şehrinin Eski Şehir mıntıkasında yer alan Hazreti İbrahim Camii'nde kıldı. Namaz esnasında işgalciler de sıkı güvenlik tedbirleri aldıkları ifade edildi.

Hazreti İbrahim Camii'nin bulunduğu Eski Şehir mıntıkası işgalci siyonistlerin işgali altında bulunuyor. İşgal güçlerinin bu caminin girişlerinde birçok kontrol noktası mevcut.

Kaynak: İLKHA

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