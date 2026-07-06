Hazırlıklar da transfer de hız kesmiyor! Kartal'ın eski öğrencisi geri mi dönüyor?

Avusturya kampında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de transferle ilgili beklenmedik bir isim yeniden gündeme geldi. Geçen sezon takımdan ayrılıp İngiltere’ye giden Bright Osayi-Samuel’in sarı-lacivertli formaya geri dönmek istediği iddia edildi.

Osayi-Samuel dönmek istiyor

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre 28 yaşındaki sağ bek, Birmingham City macerasını noktalamaya sıcak bakıyor. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe’ye dönüş için girişimlerde bulunduğu, teknik direktör İsmail Kartal ile de bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, Osayi-Samuel’in Birmingham’dan ayrılarak yeniden Fenerbahçe’ye gitme konusunda istekli olduğu belirtildi. Transferin bedelsiz gerçekleşebileceği de ileri sürüldü.

Fenerbahçe’nin kararı bekleniyor

Takvim’de yer alan habere göre; tecrübeli futbolcu, yeniden Kadıköy’e dönme düşüncesini taşıyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin bu ihtimale nasıl yaklaşacağı henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Osayi-Samuel, Birmingham City formasıyla 29 maçta sahaya çıktı.