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Aktüel

Hazırladıkları börek ve poğaçaları sağlıkçılara götürdüler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hanımlar evlerinde hazırladıkları börek ve poğaçaları korona virüs salgını nedeniyle geceli-gündüzlü mesai harcayan sağlıkçılara ulaştırdı.

2020-04-17 20:26:53 -
Hazırladıkları börek ve poğaçaları sağlıkçılara götürdüler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hanımlar evlerinde hazırladıkları börek ve poğaçaları korona virüs salgını nedeniyle geceli-gündüzlü mesai harcayan sağlıkçılara ulaştırdı.


CHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keklikçi’nin öncülüğünde CHP’li kadınların evlerinde özenerek yaptıkları nefis yiyecekler, Kadın Kolları yöneticisi Şule Bağdatlı’nın yanı sıra CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve İlçe Sekreteri Hasan Çetin tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


CHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keklikçi, korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sağlık çalışanlarının bu hastalıkla insanüstü bir gayret içerisinde bulunduklarını hatırlatarak, yaptıkları jestin herhangi bir siyasi amaç güdülmeksizin tamamen vefa ve şükran duygularıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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