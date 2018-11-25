Hazırla kebabı, gönder fırın pişirsin

Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, Şanlıurfalı ev hanımlarının, çarşıdaki esnafın tüm yemeklerini fırınlara gönderdiklerini, bu yemekler yüzünden de ekmek yapamadıklarını söyleyerek bir ilke imza attı. Şaka yollu, “Artık yemek kültürü ev hanımlarından sorulmaz hale geldi. Çünkü yemek kültürü fırıncıdan soruluyor” diye konuştu.



Karaatlı, Şanlıurfalıların sofraya koydukları yemeklerin % 90’ını fırınlara gönderdiklerini söyledi. “Bu yüzden fırıncı esnafımız, ekmeğin kalitesine göstereceği özeni yemek tepsilerine göstermek zorunda kaldı” dedi.

Karaatlı açıklamasında; “Bizler de Oda olarak sabahın erken saatlerinde kalkarak mahalle mahalle dolaşıyoruz. Hem esnafımızı denetliyor. Hem de esnafımızın sorunlarını dinliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Urfa Pide (Tırnaklı) Lavaş (Açık Ekmek) ve Lahmacunlarımızda gözle görülür, damakla hissedilir derecede güzel gelişmeler kat etmiş bulunmaktayız. Bu arada esnafımız, çok fazla gelen patlıcan, isot ve tepsilerden ekmek yapamadıklarından dert yanıyorlar. Herkes kaliteli ekmek yemek ister bu müşterinin hakkı; ama kalite için var olan ortamı sabote eden yine müşterilerin kendisi..” dedi.

Karaatlı, ev hanımlarına şaka yollu gönderme yaparak “Madem fırınların ekmek çıkarmasını engelleyecek derecede yemekler fırına gönderiliyor; madem kimse evde yemek pişirmiyor, o zaman ben de daire projesi çizen mimarlara, o daireleri yapan müteahhitlere çağrıda bulunuyorum; gelin mutfak yapmayın. Atıl durumdaki Urfa mutfağına yapılan gereksiz harcamaları ekonomiye kazandırmış olursunuz” diye konuştu.