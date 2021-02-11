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Spor Haziran'da yolcu! İşte Falcao'nun yeni takımı
Spor

Haziran'da yolcu! İşte Falcao'nun yeni takımı

River Plate'in eski futbolcularından Cristian Fabbiani, Kolombiyalı futbolcu Falcao'nun haziranda River Plate'e transfer olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:39:00 -
Haziran'da yolcu! İşte Falcao'nun yeni takımı

Galatasaray'a geldiği günden bu yana başı sakatlıklardan kurtulmayan ve beklentilerin altında kalan Radamel Falcao, dün 35 yaşına girdi. Galatasaray'ın dün 35 yaşına giren golcüsü Falcao için Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi.

River Plate yolcusu

ESPN F90'da açıklamalarda bulunan River Plate'in eski futbolcularından Cristian Fabbiani, Kolombiyalı'nın haziranda River Plate'e transfer olacağını ifade etti.

Formayı kaptırdı

Öte yandan İspanya'daki tedavisinin ardından yeniden takıma katılan Falcao, Zamalek'ten transfer edilen ve çıktığı üç maçta 3 gol atan Mostafa Mohamed'e formasını kaptırmış durumda.

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 31 maça çıkan Radamel Falcao, 39 karşılaşmada forma giymedi.

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