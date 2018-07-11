Haziran’da Dergilik’ten 5 milyon yayın indirildi

Haziran’da 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 20 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 26 milyon 450 bin içerik indirildi. Haziran’da 500 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Aktif kullanıcı sayısı 1,7 milyonu geçti. Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı.