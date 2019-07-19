0553 313 94 23

Haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

19 Temmuz 2019 Cuma 09:10
Haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

ANKARA (AA) - Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 407 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 407 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 55 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 23 olarak gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:10
  1. Dahilde işleme izin belgesi
  2. Resmi Gazete
  3. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FaceApp'e FBI soruşturması yolda
    1. FaceApp'e FBI soruşturması yolda
    2. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    3. Pencereden eve giren ayı eşyaları..
    4. Bir çok vatandaş bilmiyor! Başvurun:..
    5. 'Yaşlanırken' kişisel verilerinizden..
    6. Engelli Tuncay’ın akülü arabası..
    7. Selin vurduğu Düzce’de kaybolan 7..
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Yaralı peçeli baykuş kum ocağına..
    10. Mersin merkezli 8 ilde FETÖ..
    11. Küresel piyasalar karışık seyrediyor
    12. Masa tenisinde ilklere imza atan Özge..
    13. Muhtarlar kursta bilgisayar öğreniyor
    14. Suda doğum ağrıyı azaltıyor
    15. Yaşar Topluluğu'ndan 25 milyon avroluk..
    16. Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası..
    17. İran'dan "ABD kendi İHA'sını..
    18. El Fettah isminin anlamı nedir? Esmaül..
    19. Haziranda 407 firmaya dahilde işleme..
    20. 500 bin liralık sihir tutmayınca..
    21. Alanya’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
    22. 61 şirkete "dış ticaret sermaye..
    23. Serbest piyasada döviz açılış..
    24. Bayat ekmekler doğada hayvanlara yem..
    25. Türkçe öğrenen 740 öğrenci..
    26. 4. kattan düşen sevgilisinin başında..
    27. Polise ateş açan şahıs tutuklandı
    28. GÜNDEM / 19 Temmuz 2019
    29. Çocuklar tehlikeye rağmen süs..
    30. Polise silahlı saldırı şüphelisi..
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?