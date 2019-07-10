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Haziran ayına transferler damga vurdu

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
Haziran ayına transferler damga vurdu

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan takım, yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu.



Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan takım, yaptığı transferlerle Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu da yine sarı lacivertli takımın transfer ettiği Emre Belözoğlu oldu.



Galatasaray’ın Süper Lig yarışını kazanarak kapattığı sezonun ardından, futbol camiasında transfer haberlerinin heyecanı başladı. Ay boyunca transfer haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Tüm takımlar yıldız futbolcuları transfer edebilmek için canla başla uğraşırken, yaptığı transferlerle en çok gündemde olan takım ise Fenerbahçe oldu.



Medya Fenerbahçe’yi konuştu


Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, uzun süre küme düşme potasında sürdürdüğü süper ligi 6’ncı sırada bitirdi. Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe kadrosunu sil baştan yeniliyor. Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar gibi genç isimlerle anlaşan kanarya, 51 bin 848 haber ile medyanın en çok konuşulan futbol takımı oldu.



Emre Belözoğlu yuvaya döndü


Geride kalan sezondan dersler çıkaran sarı lacivertli yönetim, daha önce çubuklu formayı terletmiş Emre Belözoğlu’nu yeniden takıma kazandırdı. Tecrübeli oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Ersun Yanal’ın ısrarla takımda görmek istediği Belözoğlu, sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara katılmak üzere Topuk Yaylasındaki kampa katıldı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sarı lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (bin 495 gün) sonra tekrar geri dönmüş oldu. 2008-2009 sezonunda Newcastle United’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre, bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaşan Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız Haziran ayında 10 bin 859 habere konu olarak basında adından en çok söz ettiren futbolcu oldu. Emre’yi 10 bin 58 haberle geçen ayın lideri Burak Yılmaz takip ederken, 3’üncülük ise geçen yılın gol kralı Diagne’nin oldu.



Ali Koç zirvede


Gelecek sezon, arzu edilen Fenerbahçe’yi taraflarına izletmek için planlarını sürdüren sarı lacivertli başkan, geride kalan Haziran ayında; basketbol takımının durumundan futbolcu transferlerine, Win Win gecesinden, UEFA’nın vereceği karara yönelik yaptığı açıklamalarla gündemde yer edindi. Koç, MTM’nin raporuna göre 51 bin 848 habere konu olarak geçtiğimiz ayın en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Kulübün olağan mali genel kurul toplantısında söz alan başkan, ’Fener Ol’ kampanyasıyla kulübe 20-25 milyon dolar kaynak girdiğini belirtti. Ali Koç’un ardından ikinci sıranın sahibi ise 10 bin 938 haber ile TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir oldu.



Milli takımda Güneş dönemi


Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan Şenol Güneş, Milli takımdaki ikinci dönemine fırtına gibi başladı. 2002 dünya kupasında Ay Yıldızlı takımın başında dünya üçüncülüğü elde eden tecrübeli teknik adam, Haziran ayında Milli Takım ile Fransa ve İzlanda maçlarına çıktı. Euro 2020 elemelerinde Fransa’ya karşı 2-0’lık skorla tarihi bir galibiyet elde eden Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında; "Biz bugün Fransa’yı yendik ama bizim asıl rakibimiz İzlanda, orada alacağımız netice ibreyi büyük oranda bize döndürecek" ifadelerini kullandı.



Güneş, MTM’nin raporuna göre 16 bin 349 haberde yer buldu ve Haziran ayının medyada en çok konuşulan teknik adamı oldu. Şenol Güneş’i Beşiktaş’a transfer olan Abdullah Avcı takip ederken, 3’üncülük ise son lig şampiyonu antrenörü sıfatıyla Fatih Terim’in oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
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