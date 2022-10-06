Hazır olun, CHP kendi teklifine “hayır” oyu verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü için kanun teklifi vermesini bir adım ileriye taşıyarak "Eğer samimiyseniz sorunu tamamen çözmek için anayasa değişikliği yapalım." önerisinde bulundu. Erdoğan'ın bu teklifini bugünkü köşesinde ele alan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. 'Şimdi seyredin tiyatroyu' diyen Karahasanoğlu," CHP, kendisinin hazırladığı kanun teklifine, “hayır oyu” veren parti olarak tarihe geçecek.." dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtü yasağı ile ilgili “Kanuni düzenleme yapalım” teklifinin samimiyetsizliği, 24 saat içinde ortaya çıktı..

Bakalım bu yeni durum için, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ne diyecek?

Ahmet Davutoğlu ne diyecek?

Ömrünüz boyunca, “Başörtü yasak olmalı” deyip..

Bu yasakçı kafa ile iktidara gelemeyeceğinizi anlayınca..

“Tamam, başörtü yasak olmasın, biz de bu yönde kanun teklifi veriyoruz” diye takıyye yaparsanız..

AK Parti de, “Madem başörtü yasağının tümü ile kalkmasını istiyorsunuz. Bunda samimi iseniz.. Size rağmen bu konuda fiilen sağlanan durumu, mevzuata da geçirmek istiyorsanız. Bu düzenlemeyi anayasa düzeyinde yapalım ki, kimse müdahale edemesin, iptal edilemesin, değiştirilmesi basitçe olmasın” cevabı ile teklifinize destek verdiğinde..

Yan çizmemeniz gerekirdi..

Ama ne oldu?

CHP anında tornistan etti..

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