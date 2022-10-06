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Medya Hazır olun, CHP kendi teklifine “hayır” oyu verecek!
Medya

Hazır olun, CHP kendi teklifine “hayır” oyu verecek!

Bugünkü köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü için anayasa düzeyinde düzenleme yapılması teklifini ele alan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin kendi teklifine 'hayır' oyu vererek tarihe geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 11:27:00 -
Hazır olun, CHP kendi teklifine "hayır" oyu verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü için kanun teklifi vermesini bir adım ileriye taşıyarak "Eğer samimiyseniz sorunu tamamen çözmek için anayasa değişikliği yapalım." önerisinde bulundu. Erdoğan'ın bu teklifini bugünkü köşesinde ele alan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. 'Şimdi seyredin tiyatroyu' diyen Karahasanoğlu," CHP, kendisinin hazırladığı kanun teklifine, “hayır oyu” veren parti olarak tarihe geçecek.." dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtü yasağı ile ilgili “Kanuni düzenleme yapalım” teklifinin samimiyetsizliği, 24 saat içinde ortaya çıktı..

Bakalım bu yeni durum için, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ne diyecek?

Ahmet Davutoğlu ne diyecek?

Ömrünüz boyunca, “Başörtü yasak olmalı” deyip..

Bu yasakçı kafa ile iktidara gelemeyeceğinizi anlayınca..

“Tamam, başörtü yasak olmasın, biz de bu yönde kanun teklifi veriyoruz” diye takıyye yaparsanız..
AK Parti de, “Madem başörtü yasağının tümü ile kalkmasını istiyorsunuz. Bunda samimi iseniz.. Size rağmen bu konuda fiilen sağlanan durumu, mevzuata da geçirmek istiyorsanız. Bu düzenlemeyi anayasa düzeyinde yapalım ki, kimse müdahale edemesin, iptal edilemesin, değiştirilmesi basitçe olmasın” cevabı ile teklifinize destek verdiğinde..

Yan çizmemeniz gerekirdi..

Ama ne oldu?

CHP anında tornistan etti..

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Yorumlar

yasemin

BAŞLIK, NE kadar güzel HAZIR olun,kendi teklifine" HAYIR" oyu verecek! SAMİMİ olmadıklarını burdan anlıyoruz, 100 yılı aşkın İslâm düşmanlığı yapan türbana karşı çıkan laiklik adı altında Dinsizliğe, çağdaşlık adı altında çağa uygun geleceğe güvenle bakacak teknoloji üretmeyen, açık giysi boş kafa embesil kafa en sevdikleri insan çeşidi birde yular tam batı uşağı sorgulamayan, üretmeyen olduğu yerde durup CİYAKLIYAN
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