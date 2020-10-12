Hazır giyimde e-ticarette “yeni moda” e-defileler

2025 yılında 1 milyar dolarlık satışa ulaşarak dünyanın lider modest giyim platformu olmayı hedefleyen Modanisa, Ekim ayı boyunca düzenleyeceği ve toplam 10 milyon takipçili YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınlayacağı “Fashion Now!” defileleri ile tüm dünyada yüz milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor. Modanisa, “Fashion Now” (Moda Şimdi) sloganı ile Ekim ayı boyunca Cuma günleri 3 farklı konseptte online canlı podyum defileleri ile Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonunun tanıtımını yapacak. 16 ve 23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek defileler Modanisa’nın 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, şunları söyledi: “Online defileler yapmaktaki amacımız; “Her kadının kendini güzel ve şık hissetmeye hakkı vardır; pandemi döneminde bile” anlayışıyla sezonun son trend ve yenilikleri ile modasever kadınların karşısına çıkmak ve ona şıklık ve zarafet vadeden seçenekleri sunmak.